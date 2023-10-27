Зачем смешивать в бутылке спирт и моющее: должно быть в каждом доме
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Липкий, жирный налет на кухне больше не будет проблемой
Кухня часто страдает от накопления липкого жирного налета на различных поверхностях. Это затрагивает не только плиту и духовку.
Очистка такого налета, особенно когда он смешивается с пылью, часто оказывается трудной задачей, пишет cpykami. Мы предлагаем вам эффективное домашнее средство, которое без "химии" вернет вашей кухне идеальную чистоту.
Какие поверхности можно очистить? Практически любые, которые покрыты жирным и липким налетом: вытяжка, плита, духовка, кухонный гарнитур, стол, верхняя часть холодильника и так далее.
Как очистить жирный налет на кухне
Создание домашнего средства очень простое, и все необходимые ингредиенты уже есть у вас на кухне. Что нужно (1 стакан = 200 мл):
- 1 стакан спирта (95%)
- 1 стакан воды
- 1 ст. л. любого средства для мытья посуды
- пульверизатор (бутылка с распылителем)
Перелейте все ингредиенты в флакон с распылителем. Тщательно взболтайте баллончик и распылите средство по загрязненной поверхности, подождите 5 минут и затем протрите микрофиброзной салфеткой. Не забудьте надеть перчатки.
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