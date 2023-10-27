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Как сделать эффект "третьего стекла" на окнах: и утеплите, и забудете о конденсате

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Теплосберегающая пленка для окон Новость обновлена 27 октября 2023, 17:25
Теплосберегающая пленка для окон. Фото cpykami

Эта воздушная камера удерживает тепло в доме. И не только

Перед началом зимнего сезона важно уделить внимание утеплению вашего дома. Не забывайте регулярно проверять окна, так как они могут стать источником сквозняков и проникновения холодного воздуха внутрь помещения.

За небольшие деньги вы сможете значительно повысить теплоизоляцию ваших окон. Просто покройте все оконные рамы теплоизоляционной пленкой, которая создаст эффект "третьего стекла" — воздушной прослойки, удерживающей тепло в вашем доме. Дополнительным преимуществом такой процедуры является исчезновение конденсата на стекле, пишет cpykami.

Как утеплить окна

Что понадобится:

  • любой обезжириватель (ацетон, антисиликон, перекись водорода, спирт)
  • двухсторонний скотч
  • теплосберегающая пленка для окон
  • ножницы
  • фен

Очистите оконную раму от грязи и жира, обеспечив ее чистоту и сухость. По периметру окна прикрепите двусторонний скотч. Выберите теплоизоляционную пленку под размеры вашего окна, и если необходимо, подрежьте ее. Снимите защитную ленту с двустороннего скотча и приклейте пленку к оконной раме.

Обратите внимание: пленка крепится не на стекло, а именно на раму, что создает эффект "третьего стекла" и воздушной камеры. Затем используйте фен, чтобы нагреть пленку и разгладить складки, обеспечив ее равномерное натяжение.

утепление окон с пленкой

Ранее мы писали, как утеплить окна на зиму. Пригодится пузырчатая пленка.

Теги:
#Отопительный сезон #Отопление #Лайфхак #утепление #Конденсат