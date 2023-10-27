Как сделать эффект "третьего стекла" на окнах: и утеплите, и забудете о конденсате

Эта воздушная камера удерживает тепло в доме. И не только

Перед началом зимнего сезона важно уделить внимание утеплению вашего дома. Не забывайте регулярно проверять окна, так как они могут стать источником сквозняков и проникновения холодного воздуха внутрь помещения.

За небольшие деньги вы сможете значительно повысить теплоизоляцию ваших окон. Просто покройте все оконные рамы теплоизоляционной пленкой, которая создаст эффект "третьего стекла" — воздушной прослойки, удерживающей тепло в вашем доме. Дополнительным преимуществом такой процедуры является исчезновение конденсата на стекле, пишет cpykami.

Как утеплить окна

Что понадобится:

любой обезжириватель (ацетон, антисиликон, перекись водорода, спирт)

двухсторонний скотч

теплосберегающая пленка для окон

ножницы

фен

Очистите оконную раму от грязи и жира, обеспечив ее чистоту и сухость. По периметру окна прикрепите двусторонний скотч. Выберите теплоизоляционную пленку под размеры вашего окна, и если необходимо, подрежьте ее. Снимите защитную ленту с двустороннего скотча и приклейте пленку к оконной раме.

Обратите внимание: пленка крепится не на стекло, а именно на раму, что создает эффект "третьего стекла" и воздушной камеры. Затем используйте фен, чтобы нагреть пленку и разгладить складки, обеспечив ее равномерное натяжение.

Ранее мы писали, как утеплить окна на зиму. Пригодится пузырчатая пленка.