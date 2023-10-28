Эти средства есть в каждом доме: как отмыть светлую посуду от налета и пятен

Простые советы от опытных хозяек

Многие любители белой посуды рано или поздно стыкаются с проблемой налета и пятен. Порой избавится от них не так просто.

Однако копеечные средства помогут хозяйкам в этом. А лайфхаками с нами поделились на портале "Белновости".

Как отмыть светлую посуду от налета и пятен

Лимон

Этот цитрусовый плод замечательно выполняет роль чистящего средства. Для того чтобы избавиться от пятен, достаточно протереть их кусочком лимона и оставить предмет на 20 минут. После этого следует смыть остатки лимонного сока. В случае отсутствия свежего лимона, можно воспользоваться лимонной кислотой, залив ее кипятком.

Уксус

Налейте в чашку с пятнами горячую воду и добавьте туда 1 ложку уксуса, оставьте на пол часа. После этого не забудьте тщательно вымыть чашку.

Мелкая соль

С помощью мелкой соли можно отлично вымыть чашку от налета. Для этого необходимо насыпать небольшое ее количество в посуду, добавить немного воды и потереть. Однако следует быть аккуратным, чтобы не повредить керамическое изделие.

Ранее мы писали, как убрать желтые пятна на микроволновке. Эту проблему можно решить с помощью средств, имеющихся в каждом доме.