Не только ствол: как правильно белить деревья на зиму

Побелка защитит деревья от морозов, солнца грызунов и зайцев

В задачи дачника накануне зимы входит не только обрезка деревьев и их обработка от вредителей, но и побелка стволов. Эта процедура проводится не для того, чтобы деревья имели опрятный вид. Побелка защищает деревья от резких перепадов температуры, солнечных ожогов, болезней, вредителей и грызунов.

Когда белить деревья в саду

Белить деревья необходимо осенью и в конце зимы. Осенняя побелка проводится в период после листопада и до наступления морозов. Приблизительно в конце октября – начале ноября.

Для проведения процедуры выбирают сухой день с температурой воздуха 1-5°С выше ноля.

Побелка может обжечь кору молодых деревьев. Поэтому процедуру проводят только на взрослых растениях.

Как правильно белить деревья

Некоторые дачники из года в год белят только нижнюю часть ствола деревьев приблизительно на метр в высоту. Этот подход не совсем корректный.

Опытные садоводы рекомендуют белить весь ствол от корневой шейки и до скелетных ветвей нижнего яруса, а также сами нижние скелетные ветви. Важно тщательно прокрашивать места соединения веток со стволом.

Перед процедурой расстелите вокруг дерева пленку и проведите очистку ствола и веток от мха, лишайников и отмершей коры. Все остатки нужно сжечь за пределами сада. Затем нужно продезинфицировать насаждения 3%-ным раствором медного купороса.

После этого можно начинать побелку.

Чем белить деревья

Покупные составы для побелки:

акриловая краска – долго держится и защищает от болезней;

водоэмульсионная краска – хорошо держится, защищает от морозов и солнечных ожогов, но не защищает от болезней.

Самодельные составы для побелки:

Известь с карболовой кислотой и медным купоросом. Хорошо защищает сад от болезней и грызунов. 2 кг гашеной извести развести в воде, отдельно растворить в горячей воде 300 г медного купороса. Смешайте два средства в одной таре и добавьте 1 ст.л. карболки, затем долейте воды до 10 л и тщательно перемешайте. Состав готов к применению.

Известь с клеем. Для приготовления разведите 2 кг гашеной извести в емкости с водой, в отдельной емкости разведите 300 г медного купороса, смешайте компоненты и добавьте 100 г столярного клея, долейте воды до 10 л и тщательно размешайте.

Меловая побелка. Для приготовления смешайте 1 л молока или молочной сыворотки, 2 кг мела, 1 кг глины, 100 мл зеленого мыла и 10 л воды.

Старайтесь, чтобы раствор попадал во все складки и углубления в коре. Оптимальной считается толщина слоя 2-3 мм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие деревья нуждаются в обязательной обрезке осенью. Без этой процедуры они просто не дадут новый урожай.