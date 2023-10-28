Белые вещи снова станут белыми, если замочить их в этом копеечном растворе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Грязь сойдет сама, и не нужно ничего тереть или кипятить
Белое белье всегда выглядит безупречно свежим, но со временем оно может утратить свою белизну и приобрести желтоватые оттенки. Если вы столкнулись с такой проблемой и не желаете прибегать к агрессивным химическим средствам для борьбы с пятнами, у нас есть для вас простой и эффективный секрет, который поможет вернуть вашему белому белью первозданный вид.
Этот метод использует натуральные компоненты, которые можно найти в каждом доме, пишет ukr.media. Если у вас есть вещи, которые трудно отстирать в машинке, тогда этот способ для вас.
Как убрать пятна на белых вещах
Ингредиенты для замачивания:
- кипяток
- 1 ст. л. соды
- 2 ст. л. уксуса
- 1 ст. л. любого жидкого моющего средства для посуды
- 1 ст. л. соли
Возьмите таз и наполните его горячей водой. Положите в воду соду, соль, уксус и жидкое моющее средство для посуды. Погрузите грязные вещи в этот раствор и оставьте их там на два часа.
После этого вам просто нужно будет выжать вещи и промыть их под проточной водой. Также можно отправить их в стиральную машину на режим "быстрая стирка", чтобы придать им свежесть. Этот простой и эффективный домашний способ не только избавит ваши белые вещи от грязи, но и вернет им их сияние и чистоту.
Ранее мы писали, почему для стирки используют глицерин. Раскрыта очень крутая хитрость.