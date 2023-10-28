Что внести в землю до посадки картошки: не пропустите эти осенние подкормки
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Подкормите этими натуральными компонентами для отличных будущих урожаев
В осенний сезон огородники готовят почву для посадки зимних культур. Иногда можно найти советы о внесении удобрений на грядку, на которой планируется выращивать той или иной овощ. В остальных случаях многие удобряют почву для ее восстановления.
Подготовить землю к зиме необходимо для посадки картофеля, пишет pixelinform. Предлагаем перечень необходимых дачных работ, которые обязательно нужно провести до конца осени.
Что внести в почву до высадки картофеля
- На каждый квадратный метр грядки распределите органические компоненты, такие как компост, перегной или навоз (от одного до трех ведер). Для обогащения минеральными элементами на эту же площадь следует добавить 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия.
- Альтернативный вариант — посеять сидераты: рожь, овес, пшеница или фацелия, а также вика и горчица. Белая горчица способствует обогащению почвы азотом и не привлекает проволочника.
- Еще одним вариантом удобрения является птичий помет. Он не только конкурирует с комплексными удобрениями, но также содержит бактериофаги, которые борются с грибковыми и бактериальными инфекциями. Внесите до 2 кг птичьего помета на квадратный метр с интервалом в один раз в 2-3 года.
- Древесная зола богата фосфором, бором, железом и марганцем, но ее следует вносить только в глинистую или суглинистую почву.
- В случае кислой почвы лучше использовать натриевую селитру. На тяжелых суглинистых почвах ее внесение особенно важно осенью перед перекапыванием.
- Аммиачная селитра считается одним из основных удобрений для картофеля. Это удобрение способно увеличить урожай на 50-70% и одновременно обеспечить защиту от грибковых заболеваний.
Ранее мы писали, как на зиму посыпать грядки опилками и стружкой. Многие также отдают предпочтение натуральным вариантам, таким как лапник, солома или опавшие листья грецкого ореха.