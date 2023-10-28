Что внести в землю до посадки картошки: не пропустите эти осенние подкормки

Подкормите этими натуральными компонентами для отличных будущих урожаев

В осенний сезон огородники готовят почву для посадки зимних культур. Иногда можно найти советы о внесении удобрений на грядку, на которой планируется выращивать той или иной овощ. В остальных случаях многие удобряют почву для ее восстановления.

Подготовить землю к зиме необходимо для посадки картофеля, пишет pixelinform. Предлагаем перечень необходимых дачных работ, которые обязательно нужно провести до конца осени.

Что внести в почву до высадки картофеля

На каждый квадратный метр грядки распределите органические компоненты, такие как компост, перегной или навоз (от одного до трех ведер). Для обогащения минеральными элементами на эту же площадь следует добавить 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия.

Альтернативный вариант — посеять сидераты: рожь, овес, пшеница или фацелия, а также вика и горчица. Белая горчица способствует обогащению почвы азотом и не привлекает проволочника.

Еще одним вариантом удобрения является птичий помет. Он не только конкурирует с комплексными удобрениями, но также содержит бактериофаги, которые борются с грибковыми и бактериальными инфекциями. Внесите до 2 кг птичьего помета на квадратный метр с интервалом в один раз в 2-3 года.

Древесная зола богата фосфором, бором, железом и марганцем, но ее следует вносить только в глинистую или суглинистую почву.

В случае кислой почвы лучше использовать натриевую селитру. На тяжелых суглинистых почвах ее внесение особенно важно осенью перед перекапыванием.

Аммиачная селитра считается одним из основных удобрений для картофеля. Это удобрение способно увеличить урожай на 50-70% и одновременно обеспечить защиту от грибковых заболеваний.

Ранее мы писали, как на зиму посыпать грядки опилками и стружкой. Многие также отдают предпочтение натуральным вариантам, таким как лапник, солома или опавшие листья грецкого ореха.