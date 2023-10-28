Как часто нужно стирать зимние вещи: полезные лайфхаки

Шапки, шарфы и перчатки нужно стирать чаще, чем может показаться

Верхняя одежда и другие предметы зимнего гардероба не часто попадают в корзину для стирки белья. В холодное время года проблематично быстро и качественно высушить плотные вещи и пуховики. Некоторые люди пользуются лайфхаками по быстрой очистке пуховиков и стирают зимнюю одежду только в конце сезона. В то же время шапки, шарфы и перчатки нужно стирать чаще, чем кажется.

Специалисты рекомендуют постирать верхнюю одежду до начала ее носки, приблизительно в ноябре. Если к середине зимы она сильно загрязнится, стирку можно повторить в конце января. Этого будет достаточно, чтобы пуховик или пальто сохранили свой внешний вид до весеннего потепления.

Также стоит внимательно изучать рекомендации по уходу за вещью, которые обычно указаны на этикетке. Некоторые материалы и изделия гардероба можно чистить исключительно в химчистке.

В более частой стирке нуждаются шапки, перчатки и шарфы.

Если вы носите шапку ежедневно, то ее нужно освежать минимум 2-3 раз в месяц. Обладателям жирной кожи головы стирать шапку нужно еще чаще.

Шарфы, как и шапки, нужно стирать хотя бы 2 раза в месяц, если на них нет видимых загрязнений. Если носивший шарф человек заболел и дышал в него, изделие нужно постирать при первой возможности.

Перчатки нужно стирать как минимум один раз в неделю, если вы носите их ежедневно. Кожаные и замшевые перчатки также рекомендуется чистить раз в неделю. Рекомендуется иметь 2-3 пары этого элемента гардероба.

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