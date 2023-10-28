Родовые фамилии: почему могли образовать от имени матери, а не отца

Фамилии заменили прозвища и другие определения

Фамилией в современном мире никогда не удивишь. Однако, когда они только возникли для того, чтобы вести официальные документы, их имели только представители социальной верхушки. Впоследствии практика стала более распространенной. Если внимательно рассмотреть разнообразные украинские фамилии, то наиболее распространенной основой их создания были имена родителей.

На сайте Киевской политехники отмечается, что чаще всего основой фамилии становилось имя отца как главы семьи. К числу таких фамилий относятся распространенные Иваненко, Петренко, Тимошенко. Такие суффиксы как -енко или -энко выдавали, что в своей семье мужчина был младшим ребенком. Если же фамилия имела суффикс –ук или –юк, то мужчина был старшим сыном.

Основой фамилии имя матери становилось редко, однако история знает такие случаи. Поводом для взятия имени матери как фамилии было вдовство женщины или мужчина был непутевым. К фамилиям образованных от женских имен относятся Кулинич, Настенко или Химчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других источниках образования фамилий. Среди них отличаются географические, по типу работы, которую выполнял человек, в том числе и в шутливой форме. Также основой для образования фамилий становились церковные термины.