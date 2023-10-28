Не сжигайте и не выбрасывайте: три способа с пользой избавиться от опавших листьев

За сжигание сухостоя можно и штраф получить

Когда наступает пора опавшего листья многие дачники задаются вопросом, а что с ним делать. Первое, что приходит на ум — это сжечь. Однако, делать этого не следует по нескольким причинам, среди которых вред для окружающей среды, пожарная безопасность и вообще, можно штраф заработать.

Как оказалось, есть способы безопасной, и главное полезной утилизации листьев на участке, пишет life.nv.ua. Так, опавшие листья можно использовать на вашем же участке с пользой для окружающей среды и грядок.

Что делать с опавшими листьями

Используем для утепления

Собранные на участке листья можно использовать для утепления ваших грядок с озимыми культурами. Главное, что следует учесть, что для утепления грядок не подходят ореховые листья, они только навредят.

Компостируем листья

Для начала стоит выкопать средних размеров яму для закладки компоста. Лучше всего подойдет слоеное компостирование, когда слой листьев перекладывается другими органическими отходами и разными ветками бурьянов с огорода. Таким образом вы получите качественный компост для дальнейшего удобрения своих грядок.

Боремся с сорняками на клумбах

Когда вы убираете цветы с клумб, оставляя обрезанные стебли, земля рядом еще до морозов может зарастать сорняками. Бороться с этим помогут опавшие листья. Просто рассыпьте листья по клумбам и они станут своеобразным барьером для прорастания сорняков. Весной вы с легкостью уберете остатки листьев и получите чистые ухоженные клумбы.

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