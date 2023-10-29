Об этом не расскажут даже опытные кулинары: хитрости, благодаря которым суп не пропадет и не прокиснет

Придерживаться этих правил очень просто

Первые блюда занимают особое место в нашей кухне. Супы — это не только вкусно, они также согревают в холодное время года. С первыми блюдами можно много экспериментировать: готовить с мясом, рыбой, морепродуктами, овощами, делать крем-супы и даже запекать в духовке или готовить на костре.

Как правило, кулинары готовят первые блюда с запасом, чтобы меньше стоять на кухне. Однако часто бывает, что приготовленный суп очень часто прокисает. Вместе с Prostoway расскажем, как этого избежать.

Уловки, с помощью которых первые блюда будут свежими дольше

Кастрюлю, в которой вы варили или подогревали молоко в кастрюле, лучше не использовать для приготовления супов. Бактерии, содержащиеся в молоке, могут быть даже в самых маленьких трещинах.

Соль следует добавлять в первое блюдо всегда. Она естественным образом защищает блюдо от порчи.

Следите, чтобы столовые приборы при приготовлении пищи всегда были чистыми. Следует только перемешать суп ложкой, на которой есть бактерии, чтобы он быстро прокис.

Важно готовить супы из свежих и качественных продуктов. Зелень следует предварительно обработать при добавлении в блюдо. Если ее не прокипятить хотя бы 1-2 минуты, суп прокиснет.

После того как вы приготовили блюдо, его нужно убирать с плиты на специальную подставку. Хранить суп лучше в прохладном месте.

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