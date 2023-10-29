Украина перешла на зимнее время: как проверить, который сейчас час

Есть несколько простых способов проверить точное время

В ночь на 29 октября, то есть в последнее воскресенье октября вся Украина перешла на зимнее время. Это значит, что стрелки часов были переведены на час назад. Вроде все понятно, но чтобы не запутаться во времени и точно знать который час, есть способы это проверить.

Как пишет "Телеграф", современные электронные гаджеты, подключенные к интернету, сами определяют точное время и переводят время в автоматическом режиме. Однако, если вдруг гаджет подводит и вам нужно определить точное время — воспользуйтесь одним из способов.

Как проверить, который сейчас час

Самый элементарный способ — посмотреть в интернете. Просто введите в поисковой строке запрос о точном времени с указанием региона, где вы находитесь, и тут же получите ответ.

Также точно время покажут такие ресурсы, как time.is или timenow.in.ua.

Еще один способ — набрать набрать с мобильного телефона комбинацию *160# и нажать вызов. Вы получите сообщение с точным временем и сегодняшней датой. Эта услуга бесплатная.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в Украине переводят время и когда это закончится. Как оказалось, решение за нашими депутатами в Верховной Раде.