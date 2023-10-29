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Просто волшебство: простой способ от конденсата на окнах

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Осушитель не понадобится
Осушитель не понадобится. Фото freepik.com

Этот трюк может провернуть каждый

Одновременно со снижением температуры за окном многие сталкиваются с появлением конденсата на окнах. Убрать лишнюю влагу обычно помогает осушитель, либо же сделанные своими руками аналоги устройства. Но есть и альтернативный метод.

Чтобы предотвратить появление конденсата на окнах в квартире осенью и зимой, воспользуйтесь лайфхаком. Своим методом борьбы с каплями воды на окнах поделился пользователь @tiger_lee_uk в TikTok.

Бороться с конденсатом на окнах блогеру помогает обычная жидкость для мытья посуды.

Как убрать конденсат с окон

Для лайфхака с избавлением от конденсата нужны две безворсовые мягкие тряпки и любе жидкое средство для мытья посуды.

Для начала с запотевшего окна тряпкой нужно убрать конденсат. На другую тряпку необходимо нанести немного жидкости для мытья посуды, а затем протереть стекло.

Как убеждает блогер, спустя время на окне не появится ни капли воды, оно будет чистым и прозрачным.

В холодное время года также актуальна проблема с появлением плесени в доме. "Телеграф" рассказывал, как избавиться от первых проявлений грибка на стенах.

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#Окна #Лайфхак #Конденсат