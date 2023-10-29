Будет сиять лучше новой: протрите плиту всего одним средством

Индукционная плита всегда будет чистой и блестящей

Индукционная плита – незаменимый кухонный инвентарь на современной кухне. У нее много преимуществ по сравнению с обычной плитой: она быстро нагревается, на ней можно точно регулировать температуру, ее легко чистить. Но среди недостатков таких видов плит — потеря блеска в процессе ежедневного приготовления пищи. На глянцевой поверхности хорошо заметны пятна жира и другие загрязнения.

Поверхность газовой плиты можно защитить от жира фольгой. С индукционной плитой этот лайфхак не сработает.

К счастью, чтобы избавиться от загрязнений на индукционной плите и вернуть ей прежний блеск совсем не придется покупать дорогие чистящие средства. Эффективное средство можно смешать самостоятельно.

Чем отмыть жирные пятна на индукционной плите

Для приготовления очищающего средства понадобится уксус, пищевая сода и жидкость для мытья посуды. Все ингредиенты нужно смешать в равных пропорциях. С помощью влажной губки протрите плиту полученной пастой. Удалите остатки средства влажной тряпкой и отполируйте поверхность мягкой фибровой тканью.

Уксус и пищевая сода являются натуральными чистящими средствами. Они быстро избавляют от жирных пятен и остатков пищи. Добавление жидкости для мытья посуды улучшает производительность и придает индукционной плите блеск.

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