Что нельзя делать с сорняками на огороде осенью: многие ошибаются

Независимо от сезона, этим прорастаниям не место на грядке

Привычка сторонников органических удобрений сохранять на грядках все до последней морозной стужи не всегда является наилучшим решением. Среди якобы полезных советов можно услышать такой, как оставлять отходы растений на огороде для их перегнивания. Это включает не только остатки овощей, но и сорняки, которые, как считают многие, гибнут от морозов.

Но это совсем не так, пишет pixelinform. Рассказываем, можно ли оставлять сорняки на огороде после сбора урожая осенью.

Как правильно подготовить огород к зиме

Борьбу с сорняками в огороде следует вести на протяжении всего сезона, даже когда приближается зима. Если этого не сделать, семена сорняков могут созреть, и весной они прорастут быстрее, чем озимые посадки.

Еще одно важное замечание — семена многих сорняков обладают высокой живучестью. Именно по этой причине опытные огородники никогда не добавляют в компост крапиву, однолетники и другие растения, если уже образовали семена.

Не стоит рассчитывать на то, что просто перерыв грядку вы решите проблему с сорняками. В этом случае семена сорняков могут пережить зиму с еще большим комфортом.

Ранее мы писали, как правильно перекапывать огород осенью. Это важная часть подготовки земли к зиме.