Подготовка сада к зиме: как защитить деревья от зайцев и других грызунов
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Особенно страдают молодые саженцы
Многие садоводы сталкивались с такой проблемой, когда после посадки новых деревьев или кустарников зимой их обгрызают зайцы и мыши. Также от них могут пострадать и взрослые деревья. Недавно мы рассказывали, как правильно белить деревья на зиму.
А сегодня вместе с порталом Ukr.Media расскажем, как подготовить сад к набегам грызунов. Защитить посадки поможет один простой и проверенный не одним садоводом трюк.
Чем обмотать деревья на зиму — лайфхак
Чтобы молодые деревья и кусты непоправимо не пострадали в первую же зиму после того, как вы заботливо высадили их в своем саду, многие дачники стараются действовать на опережение и защитить стволы растений от возможных набегов животных. В холодное время года пищи для них не так много, поэтому они питаются корой растений.
Чтобы бороться с этим, вам понадобятся старые капроновые колготки — если таких нет или еще не собралось достаточное количество, возьмите любую не нужную вам ткань. Ее нужно пропитать резким запахом, для этого подойдет:
- пихтовое масло;
- мазь Вишневского;
- деготь;
- белизна;
- ихтиоловая мазь.
Резкий запах оказывает отталкивающее воздействие на грызунов. Их обоняние намного более восприимчивое и тонкое, чем у человека, поэтому даже если нам эти запахи доставляют дискомфорт, что уж говорить о животных.
Если обмотанные тканью деревья нарушают эстетическую гармонию, используйте металлическую сетку с мелкими ячейками. Ее следует углубить в землю, чтобы мыши не пролазили под сеткой. Кроме того, некоторые садоводы могут рассыпать пропитанные белизной опилки перед тем, как почва начнет замерзать.
Ранее мы рассказывали, какая подкормка для роз поможет им с легкостью пережить зиму. Их обязательно нужно удобрить осенью.