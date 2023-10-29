Подготовка сада к зиме: как защитить деревья от зайцев и других грызунов

Особенно страдают молодые саженцы

Многие садоводы сталкивались с такой проблемой, когда после посадки новых деревьев или кустарников зимой их обгрызают зайцы и мыши. Также от них могут пострадать и взрослые деревья. Недавно мы рассказывали, как правильно белить деревья на зиму.

А сегодня вместе с порталом Ukr.Media расскажем, как подготовить сад к набегам грызунов. Защитить посадки поможет один простой и проверенный не одним садоводом трюк.

Чем обмотать деревья на зиму — лайфхак

Чтобы молодые деревья и кусты непоправимо не пострадали в первую же зиму после того, как вы заботливо высадили их в своем саду, многие дачники стараются действовать на опережение и защитить стволы растений от возможных набегов животных. В холодное время года пищи для них не так много, поэтому они питаются корой растений.

Чтобы бороться с этим, вам понадобятся старые капроновые колготки — если таких нет или еще не собралось достаточное количество, возьмите любую не нужную вам ткань. Ее нужно пропитать резким запахом, для этого подойдет:

пихтовое масло;

мазь Вишневского;

деготь;

белизна;

ихтиоловая мазь.

Резкий запах оказывает отталкивающее воздействие на грызунов. Их обоняние намного более восприимчивое и тонкое, чем у человека, поэтому даже если нам эти запахи доставляют дискомфорт, что уж говорить о животных.

Если обмотанные тканью деревья нарушают эстетическую гармонию, используйте металлическую сетку с мелкими ячейками. Ее следует углубить в землю, чтобы мыши не пролазили под сеткой. Кроме того, некоторые садоводы могут рассыпать пропитанные белизной опилки перед тем, как почва начнет замерзать.

Ранее мы рассказывали, какая подкормка для роз поможет им с легкостью пережить зиму. Их обязательно нужно удобрить осенью.