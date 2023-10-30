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Белый, желтый, красный: чем отличается картофель и как выбрать вкуснее для блюда

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Каждый сорт картофеля ценен для конкретного блюда
Каждый сорт картофеля ценен для конкретного блюда. Фото rbc.ua

Чем отличается картофель разных цветов

В магазине или на базаре обычно продают три наиболее распространенных сорта картофеля: белый, желтый или красный. Некоторые считают самым вкусным желтый картофель, однако, стоит отметить, что это вопрос вкуса.

Однако разница между сортами все же есть и каждый из них будет подходить к конкретному блюду по своим свойствам. Об этом информируют "Белновости".

В чем разница между картофелем разных цветов

Кожица картофеля обычно имеет такой же цвет, как и ее мякоть. Больше крахмала обычно содержится в картофеле белого цвета. Этот сорт отлично подходит для варки, так как картофель хорошо разваривается. Кроме того, его можно использовать для приготовления запеканок.

В желтом картофеле наблюдается повышенное содержание каротина. Она хорошо держит форму даже после термической обработки, поэтому отлично подходит для использования в салатах и для запекания.

В красном картофеле больше антиоксиданта антоциана и меньше крахмала. Такой вид отлично подойдет для жарки или приготовления во фритюре.

Есть еще и фиолетовый картофель, обладающий уникальными свойствами. Считается, что благодаря содержащимся в ней фенольным кислотам и антоцианам уменьшается риск рака толстой кишки.

Если вы любите картошку, рекомендуем приготовить польское блюдо из картофеля – бабку. Она удивительно вкусная, сытная, а ингредиенты не требуют от вас каких-то чрезвычайных затрат.

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#Картофель #Сорт #Лайфхак #Готовим дома