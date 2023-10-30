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Нужны листья и мешок: как приготовить лучшее удобрение для своего огорода

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Опавшую листву не нужно сжигать
Опавшую листву не нужно сжигать. Фото freepik.com

Из листьев в саду получается отличная подкормка

Осень – пора ярких красок и опадающих с деревьев листьев. Они устилают участок разноцветным ковром. А первое, что делают многие дачники — тут же сгребают листву и сжигают ее. Хотя листья можно использовать даже для борьбы с сорняками на клумбе. Кроме того, из листвы можно приготовить ценное удобрение для своих растений на следующий сезон.

Из опавших листьев и органических остатков растений образуется листовая почва (листовой перегной). Он играет важную роль в экосистемах, обеспечивая грунт питательными веществами. Такое удобрение богато органическими веществами и микроорганизмами.

Как приготовить листовую землю

Для приготовления листовой почвы понадобится компостная яма, но если ее нет, используйте мешки для мусора. Прежде чем приступить к работе, необходимо знать, что лучше всего выбирать листовую почву после первых осадков. После того как вы соберете листья, их следует измельчить.

Наполните мешок опавшими листьями на три четверти объема и засыпьте плодородной почвой. Для усиления эффекта можно добавить мочевину или азотное удобрение. Прикройте мешок и поместите в темное помещение, которое хорошо проветривается. Хотя бы раз в неделю перемешивайте содержимое мешков, чтобы листья не слипались между собой. Листовая земля будет готова к применению приблизительно в марте.

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#Удобрения #Сад и огород #Листва #Компост