Как сушить белье в квартире без балкона зимой: благодаря этим уловкам на стенах не появится плесень

Как сушить белье осенью и зимой, чтобы не появился грибок

Сушка белья осенью и зимой, когда на дворе холодно и дождливо, становится проблемой. Ситуация усугубляется, если в квартире нет балкона, на который можно было бы вывесить мокрые вещи.

В таких случаях приходится раскладывать в одной из комнат сушилку. В результате из-за перепадов температур и высокой влажности на стенах может появиться грибок и плесень. "Телеграф" расскажет о простых способах, как этого избежать.

Высокая влажность воздуха при сушке белья в маленькой комнате в квартире может со временем привести к появлению на стенах плесени. Если вы хотите избежать этого, попробуйте приемы, которые помогут быстрее высушить белье и избежать проблем с плесенью.

Перед стиркой рассортируйте одежду не только по цвету. За один цикл стирайте одежду, которая сохнет быстрее. В следующей загрузке стирайте только ту одежду, которая сохнет дольше.

Не забудьте установить программу дополнительного отжима на стиральной машине, чтобы удалить всю лишнюю воду. В результате из барабана вы достанете практические сухое белье.

Если вы повесите на сушилку меньше одежды, это не так сильно повысит влажность воздуха.

Развешивая вещи на сушилке старайтесь всегда расстегивать толстовки и свитера. Это позволит им быстрее высохнуть.

Если погода позволяет, чаще открывайте окна и проветривайте помещение, где сушатся вещи. Поток свежего воздуха предотвратит попадание влаги на стены и появление грибка.

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