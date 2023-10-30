Бюджетно утепляем квартиру – простые лайфхаки по сохранению тепла

Как согреться, когда в квартире холодные батареи

Как пережить холодные времена и не мерзнуть дома? Зима все ближе, и нужно хорошо утеплить себя и свой дом, чтобы было комфортно даже при условии холодных батарей.

Плохое отопление или полное его отсутствие – к сожалению, очень частые реалии в нашем настоящем. Очень важно позаботиться о сохранении тепла, пишет ТСН.

Устраните щели

Окна и двери, а точнее щели в них – основные места, через которые теряется 15-20% тепла. Поэтому надо позаботиться, чтобы все они были ликвидированы. Вам помогут в этом специальная уплотнительная лента или даже обычный скотч.

Солнце поможет

Если ваши окна выходят на солнечную сторону — обязательно полностью открывайте шторы, чтобы дать солнцу нагреть ваш дом. Важно также, чтобы шторы не закрывали батареи и не препятствовали прохождению тепла от них. Если занавески на ваших окнах слишком длинные – поднимите их концы на подоконник.

Утепляйте поверхности

Постелите на пол толстый ковер, а на диваны, кровати и кресла – шерстяные или флисовые пледы. Также максимально используйте разнообразные дополнительные подушки и покрывала из плотных ворсистых тканей – махровых или трикотажных.

Установите экран из фольги

Для этого подойдет любая фольга – даже пищевая. Ею нужно обернуть кусок пенопласта и установить между батареей и стеной, так потери тепла от батареи будут минимальными.

Используйте тепло от бытовой техники

Если вы пользуетесь духовкой, после этого оставляйте ее дверцу открытой, так тепло будет более интенсивно выходить наружу и согревать помещение.

Помните, что использование газовых приборов чревато накоплением угарного газа — если духовка долго была включена, обязательно необходимо включить вытяжку и проветрить помещение.