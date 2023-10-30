Опасные любимцы — 4 комнатные растения, которые могут испортить здоровье

Комнатные растения есть почти в каждом доме, трудно представить без них свою жизнь.

У растений тоже есть свои "характеры" — какие-то комнатные любимцы насыщают воздух полезными фитонцидами, как герань, а например фиалку не советуют держать дома. Поэтому необходимо знать все об особенностях своих домашних растений.

У кого-то всего лишь один любимец в горшке, а кто-то занимает ими все подоконники своей квартиры, но почти у всех дома или на работе есть какие-то комнатные растения. Некоторые из них могут навредить здоровью детей или домашних животных, пишет life.pravda.

Алоэ— полезно для людей, его сок и мякоть часто используют в косметологии и даже в качестве пищевой добавки. Но растение токсично для большинства домашних животных — в его составе есть алоин, влияющий на работу кишечника, он может вызвать рвоту и диарею.

Алоэ – очень популярное растение

Алоказия – ее еще называют слоновье ухо. Тоже довольно популярное у нас растение. Она опасна содержанием в своих листьях кристаллов оксалата калия, которые могут повредить слизистые оболочки. Как следствие, у ребенка или животного, которое съест кусочек алоказии, могут возникнуть язвы и отеки губ, языка, проблемы с глотанием, начнется усиленное слюноотделение и рвота.

Алоказия вызывает травмы слизистой и рвоту

Филодендрон также достаточно распространен среди любителей домашних растений. Он, как и алоказия, содержит оксалаты и наиболее опасен именно для животных. Его сок вызывает жжение во рту, из-за чего домашний любимец может сам себе нанести дополнительные травмы, раздирая и так травмированную слизистую.

Филодендрон сердцевидный

Олеандр — очень ядовитое растение, будьте осторожны! Существует легенда, согласно которой солдат Наполеона отравили жареным мясом, нанизанным на ветки этого растения. Известны и реальные случаи детских смертей от отравления олеандром. Хотя растение и имеет горький вкус, так что мало кому понравится его есть, все же следует быть осторожным.

Олеандр может быть опасен для жизни

Олеандр содержит сердечный гликозид олеандрин, влияющий на работу сердечно-сосудистой системы, вызывая тремор, головокружение и аритмию.

Любое растение имеет право стоять на вашем подоконнике, если оно вам нравится. Только помните: если дома есть дети или животные, которые могут полакомиться зеленью, их следует обезопасить, поставив вашего зеленого друга в недоступное место.