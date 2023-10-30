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Опасные любимцы — 4 комнатные растения, которые могут испортить здоровье

Автор
Татьяна Крючкова
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Некоторые растения очень опасны Новость обновлена 30 октября 2023, 13:43
Некоторые растения очень опасны. Фото Фото: pixabay.com

Комнатные растения есть почти в каждом доме, трудно представить без них свою жизнь.

У растений тоже есть свои "характеры" — какие-то комнатные любимцы насыщают воздух полезными фитонцидами, как герань, а например фиалку не советуют держать дома. Поэтому необходимо знать все об особенностях своих домашних растений.

У кого-то всего лишь один любимец в горшке, а кто-то занимает ими все подоконники своей квартиры, но почти у всех дома или на работе есть какие-то комнатные растения. Некоторые из них могут навредить здоровью детей или домашних животных, пишет life.pravda.

  • Алоэ— полезно для людей, его сок и мякоть часто используют в косметологии и даже в качестве пищевой добавки. Но растение токсично для большинства домашних животных — в его составе есть алоин, влияющий на работу кишечника, он может вызвать рвоту и диарею.
Опасность алоэ для животных
Алоэ – очень популярное растение
  • Алоказия – ее еще называют слоновье ухо. Тоже довольно популярное у нас растение. Она опасна содержанием в своих листьях кристаллов оксалата калия, которые могут повредить слизистые оболочки. Как следствие, у ребенка или животного, которое съест кусочек алоказии, могут возникнуть язвы и отеки губ, языка, проблемы с глотанием, начнется усиленное слюноотделение и рвота.
Ядовитая алоказия
Алоказия вызывает травмы слизистой и рвоту
  • Филодендрон также достаточно распространен среди любителей домашних растений. Он, как и алоказия, содержит оксалаты и наиболее опасен именно для животных. Его сок вызывает жжение во рту, из-за чего домашний любимец может сам себе нанести дополнительные травмы, раздирая и так травмированную слизистую.
Опасность филодендрона для организма
Филодендрон сердцевидный
  • Олеандр — очень ядовитое растение, будьте осторожны! Существует легенда, согласно которой солдат Наполеона отравили жареным мясом, нанизанным на ветки этого растения. Известны и реальные случаи детских смертей от отравления олеандром. Хотя растение и имеет горький вкус, так что мало кому понравится его есть, все же следует быть осторожным.
Олеандр смертельно ядовит
Олеандр может быть опасен для жизни

Олеандр содержит сердечный гликозид олеандрин, влияющий на работу сердечно-сосудистой системы, вызывая тремор, головокружение и аритмию.

Любое растение имеет право стоять на вашем подоконнике, если оно вам нравится. Только помните: если дома есть дети или животные, которые могут полакомиться зеленью, их следует обезопасить, поставив вашего зеленого друга в недоступное место.

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#Комнатные растения #Ядовитые растения #Вазоны #Рослини