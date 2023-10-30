Сбитень – простой рецепт согревающего витаминного напитка

Готовим традиционный восточнославянский напиток

Сбитень – незаслуженно забытый напиток, который так же как и пикантный компот любили наши предки за его согревающие и целебные свойства. И сейчас самое время вспомнить традиционные рецепты.

Традиционный напиток холодного осенне-зимнего периода снова становится популярным. Ведь он обладает не только согревающими, но и противовоспалительными свойствами, как пишет gospodarochka.

Этот напиток – настоящее лекарство для души, ведь он содержит ароматные специи и витамины, которые бодрят и дарят ощущение домашнего тепла и уюта, чего нам всем так не хватает в пасмурные осенне-зимние дни.

Итак, чтобы приготовить целебный напиток, вам понадобится:

яблоки — 2шт.

мята сушеная – 2 ч. л.

корень имбиря – 1 см.

палочка корицы

гвоздика – 4 шт.

мед – 5 ст. л.;

вода – 6 ст.

Вымытые яблоки нарезать вместе с кожурой, удалив серединку и сложить в кастрюлю. Добавить мяту, корицу, гвоздику и имбирь, залить водой. Поставить кастрюлю на плиту. Когда вода закипит, сделать минимальный огонь и варить еще около 15 минут. Снять кастрюлю с огня, добавить мед, хорошо перемешать и накрыть крышкой. Дать настояться 20-25 минут. При желании можно процедить напиток, но это не обязательно.

Сбитень можно пить горячим, а можно теплым – как вам больше нравится. Приятного аппетита!