Сбитень – простой рецепт согревающего витаминного напитка
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Готовим традиционный восточнославянский напиток
Сбитень – незаслуженно забытый напиток, который так же как и пикантный компот любили наши предки за его согревающие и целебные свойства. И сейчас самое время вспомнить традиционные рецепты.
Традиционный напиток холодного осенне-зимнего периода снова становится популярным. Ведь он обладает не только согревающими, но и противовоспалительными свойствами, как пишет gospodarochka.
Этот напиток – настоящее лекарство для души, ведь он содержит ароматные специи и витамины, которые бодрят и дарят ощущение домашнего тепла и уюта, чего нам всем так не хватает в пасмурные осенне-зимние дни.
Итак, чтобы приготовить целебный напиток, вам понадобится:
- яблоки — 2шт.
- мята сушеная – 2 ч. л.
- корень имбиря – 1 см.
- палочка корицы
- гвоздика – 4 шт.
- мед – 5 ст. л.;
- вода – 6 ст.
- Вымытые яблоки нарезать вместе с кожурой, удалив серединку и сложить в кастрюлю. Добавить мяту, корицу, гвоздику и имбирь, залить водой.
- Поставить кастрюлю на плиту. Когда вода закипит, сделать минимальный огонь и варить еще около 15 минут.
- Снять кастрюлю с огня, добавить мед, хорошо перемешать и накрыть крышкой. Дать настояться 20-25 минут.
- При желании можно процедить напиток, но это не обязательно.
Сбитень можно пить горячим, а можно теплым – как вам больше нравится. Приятного аппетита!