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Сбитень – простой рецепт согревающего витаминного напитка

Автор
Татьяна Крючкова
Дата публикации
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Автор
Согревающий напиток дает ощущение уюта Новость обновлена 30 октября 2023, 13:42
Согревающий напиток дает ощущение уюта. Фото Фото: pixabay.com

Готовим традиционный восточнославянский напиток

Сбитень – незаслуженно забытый напиток, который так же как и пикантный компот любили наши предки за его согревающие и целебные свойства. И сейчас самое время вспомнить традиционные рецепты.

Традиционный напиток холодного осенне-зимнего периода снова становится популярным. Ведь он обладает не только согревающими, но и противовоспалительными свойствами, как пишет gospodarochka.

Этот напиток – настоящее лекарство для души, ведь он содержит ароматные специи и витамины, которые бодрят и дарят ощущение домашнего тепла и уюта, чего нам всем так не хватает в пасмурные осенне-зимние дни.

Итак, чтобы приготовить целебный напиток, вам понадобится:

  • яблоки — 2шт.
  • мята сушеная – 2 ч. л.
  • корень имбиря – 1 см.
  • палочка корицы
  • гвоздика – 4 шт.
  • мед – 5 ст. л.;
  • вода – 6 ст.
  1. Вымытые яблоки нарезать вместе с кожурой, удалив серединку и сложить в кастрюлю. Добавить мяту, корицу, гвоздику и имбирь, залить водой.
  2. Поставить кастрюлю на плиту. Когда вода закипит, сделать минимальный огонь и варить еще около 15 минут.
  3. Снять кастрюлю с огня, добавить мед, хорошо перемешать и накрыть крышкой. Дать настояться 20-25 минут.
  4. При желании можно процедить напиток, но это не обязательно.

Сбитень можно пить горячим, а можно теплым – как вам больше нравится. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Напиток #Яблоки #Пряности