Чтобы не было холодно шее: как правильно выбрать зимний шарф
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Если хотите самый теплый шарф, то нужно готовиться к достаточно большой цене
Во время "утепления" тела осенью и зимой есть несколько методов, которые помогут правильно выбрать одежду и обувь. Чтобы не ошибиться с качеством перчаток, следует обратить внимание на некоторые правила. В эту категорию также попадает шарф.
В мире существует много видов этого аксессуара, которые предназначены для разных мероприятий. Но для дождливой осени или морозной зимы красота не важна, и потому, чтобы на улице не замерзнуть, на сайте Woolkrafts есть объяснение, какой состав шарфа будет лучше греть.
Основные модели шарфа, которые подойдут для холодного времени года
- Палантин (иногда его зовут шалью) – большой прямоугольник теплого полотна, который дополнит пальто, а в определенный момент и сам может стать верхней одеждой – если накинуть его на плечи.
- Снуд — кольцевой шарф, у которого нет конца-края. Вязаный или трикотажный он в несколько петель окутывает шею. Часть может служить капюшоном.
- Бактус – вязаный крючком или шпицами шарф треугольной формы.
- Длинный шарф – наиболее распространенный и популярный вариант. Это длинная полоса материи – тканой или вязаной. Модель идеальна в любое время года.
- Хлопок;
- Шерсть разных видов (овечья, мериносовая, верблюжья, кашемир, альпака и т.п.);
- Синтетика (вискоза, акрил и т.п.).
Стоит отметить, что самым теплым, но в то же время самым дорогим будет шарф из шерсти.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как согреться в помещении, если нет теплоснабжения.