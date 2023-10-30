Чтобы не было холодно шее: как правильно выбрать зимний шарф

Если хотите самый теплый шарф, то нужно готовиться к достаточно большой цене

Во время "утепления" тела осенью и зимой есть несколько методов, которые помогут правильно выбрать одежду и обувь. Чтобы не ошибиться с качеством перчаток, следует обратить внимание на некоторые правила. В эту категорию также попадает шарф.

В мире существует много видов этого аксессуара, которые предназначены для разных мероприятий. Но для дождливой осени или морозной зимы красота не важна, и потому, чтобы на улице не замерзнуть, на сайте Woolkrafts есть объяснение, какой состав шарфа будет лучше греть.

Основные модели шарфа, которые подойдут для холодного времени года

Палантин (иногда его зовут шалью) – большой прямоугольник теплого полотна, который дополнит пальто, а в определенный момент и сам может стать верхней одеждой – если накинуть его на плечи.

(иногда его зовут шалью) – большой прямоугольник теплого полотна, который дополнит пальто, а в определенный момент и сам может стать верхней одеждой – если накинуть его на плечи. Снуд — кольцевой шарф, у которого нет конца-края. Вязаный или трикотажный он в несколько петель окутывает шею. Часть может служить капюшоном.

кольцевой шарф, у которого нет конца-края. Вязаный или трикотажный он в несколько петель окутывает шею. Часть может служить капюшоном. Бактус – вязаный крючком или шпицами шарф треугольной формы.

– вязаный крючком или шпицами шарф треугольной формы. Длинный шарф – наиболее распространенный и популярный вариант. Это длинная полоса материи – тканой или вязаной. Модель идеальна в любое время года.

– наиболее распространенный и популярный вариант. Это длинная полоса материи – тканой или вязаной. Модель идеальна в любое время года. Хлопок;

Шерсть разных видов (овечья, мериносовая, верблюжья, кашемир, альпака и т.п.);

(овечья, мериносовая, верблюжья, кашемир, альпака и т.п.); Синтетика (вискоза, акрил и т.п.).

Стоит отметить, что самым теплым, но в то же время самым дорогим будет шарф из шерсти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как согреться в помещении, если нет теплоснабжения.