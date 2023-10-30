Заряжаем смартфон правильно – это обязательно нужно знать

Лайфхак с зарядкой поможет дольше сохранить аккумулятор телефона

Современные смартфоны — довольно дорогие устройства, которыми хочется пользоваться не один год. То, как можно заряжать телефон — очень важно знать, ведь в процессе зарядки можно повредить устройство и значительно сократить срок его эксплуатации.

Немногие знают, что то, как именно мы заряжаем устройство, влияет на срок его работы. Почему обязательно нужно снимать чехол со смартфона перед зарядкой, пишет УНИАН.

Мы заряжаем свои смартфоны каждый день, а иногда и несколько раз в сутки. Такое простое действие не требует усилий и вряд ли кто-то задумывается, правильно ли он все делает, подключая телефон к зарядному устройству. А оказывается, есть нюансы, о которых нужно помнить. Раскрываем секрет – как не повредить телефон в процессе зарядки и сделать так, чтобы он служил как можно дольше.

Главное правило – снимайте чехол. Когда устройство заряжается, оно выделяет тепло, которое должно свободно распространяться, а чехол очень мешает этому, способствуя перегреву. В результате страдает аккумулятор и срок его службы значительно сокращается.

К тому же, опять-таки из-за перегрева, смартфон в чехле заряжается медленнее.

Многие производители смартфонов, кстати, сами предупреждают о том, что чехол необходимо снимать с устройства перед зарядкой.