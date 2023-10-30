Готовимся к зиме: как правильно утеплять пластиковые окна в доме
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Эти советы понадобятся при подготовке жилья к зиме
Перед приходом зимы и морозов следует подготовить свою квартиру или дом к похолоданию. В первую очередь нужно уделить внимание подготовке окон к холодам. Причем утепления требуют не только старые деревянные окна, но и современные пластиковые.
Одной из причин, почему многие люди перешли на пластиковые окна — их теплосберегающие свойства, пишет unian.net. Однако даже новые современные окна нужно проверить перед зимовкой.
Как проверить окна и что нужно заменить?
Вообще принято считать, что пластиковые окна не пропускают сквозняков и сохраняют свои теплоизолирующие свойства на протяжении длительного времени. Однако со временем даже из пластиковых окон может начать дуть, а значит тепло будет уходить.
Если вы такое заметили у своих окон, нужно проверить уплотнители на предмет трещин и надломов. Уплотнители также должны быть мягкими, а не огрубевшими, тогда они будут более эффективные. Если при проверке вы поняли, что с уплотнителями что-то не так и они пропускают холод — замените их. Эксперты рекомендуют дважды в год обрабатывать уплотнители окон глицерином, тогда они прослужат дольше.
Также на окнах нужно проверить фурнитуру, которая в том числе отвечает за плотность закрытия окон. Если она повреждена или не плотно закрывает окно — тоже следует заменить. Время от времени фурнитуру нужно смазывать и очищать от грязи и пыли.
Пластиковые окна могут пропускать холод, если были допущены ошибки при их монтаже. Если нет возможности полностью переустановить окна, попробуйте утеплить их снаружи. Для этого вам нужно загерметизировать монтажные швы и пустоты от монтажной пены под отливом.
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