Третья Пречистая и две поминальные субботы: календарь церковных праздников на ноябрь 2023

Рождественский пост 2023 начнется 15 ноября

Учитывая, что с начала нового церковного года — с 1 сентября — украинская церковь перешла со старого стиля на новый, православные праздники в Украине смещаются с привычных чисел. В этом ноябре верующие будут отмечать пять важных религиозных дат.

Также в этом месяце будет два дня поминовения усопших. Первая поминальная суббота в ноябре приходится на 4-е число. Она идет накануне великого праздника — Собора архистратига Михаила и потому носит название Михайловская родительская суббота. Вторая поминальная суббота будет 11 ноября — перед началом Рождественского поста.

Календарь церковных праздников по новому стилю — инфографика

В день Собора архистратига Михаила, главы святого воинства ангелов и архангелов, 8 ноября православные почитают небесное воинство. У святого Михаила просят заступничества и справедливости.

15 ноября начинается Рождественский пост 2023 в Украине. Он длится 40 дней, в течение которых верующие очищают тело от тяжелой пищи, а душу — от греховных помыслов.

Другие праздники:

21 ноября — христианская церковь отмечает Введение в Храм Пресвятой Богородицы, или Третью Пречистую. Памятный праздник основан в честь исполнения обета, данного матерью Девы Марии, святой Анной. Она обещала отдать свое дитя во служение Господу и привела Марию в Иерусалимский храм, когда ей исполнилось 3 года.

— христианская церковь отмечает Введение в Храм Пресвятой Богородицы, или Третью Пречистую. Памятный праздник основан в честь исполнения обета, данного матерью Девы Марии, святой Анной. Она обещала отдать свое дитя во служение Господу и привела Марию в Иерусалимский храм, когда ей исполнилось 3 года. 24 ноября — День Святой великомученицы Екатерины, дочери правителя Александрии. Что просят у святой великомученицы Екатерины — поскольку она считается покровительницей семейного счастья и женщин, святую просят об удачном браке и рождении наследников.

— День Святой великомученицы Екатерины, дочери правителя Александрии. Что просят у святой великомученицы Екатерины — поскольку она считается покровительницей семейного счастья и женщин, святую просят об удачном браке и рождении наследников. 30 ноября — День Святого апостола Андрея Первозванного, первого епископа Византийского. Праздник установлен в честь первого ученика Иисуса Христа, потому он и носит имя Первозванный.

Церковный календарь — ноябрь 2023. Инфографика: "Телеграф"

Ранее мы рассказывали, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского и что переход на новоюлианский календарь значит для украинцев. Отметим, украинское духовенство не стало делать переход принудительным и навязывать новый церковный календарь — право использовать старый стиль сохранилось.