Обязательно сделайте это с деревьями в ноябре: иначе они могут не пережить зиму

Эта процедура обязательна наравне с побелкой стволов

К концу осени на дачном участке остается не так уж и много работы. Огород убран, многолетние растения укрыты, а полезные вещества внесены в грунт. Но это время очень хорошо подходит для одной важной процедуры с деревьями в саду.

В ноябре, накануне морозов опытные садоводы рекомендуют обработать трещины в коре деревьев. А если на улице не будет сильных морозов, то процедуру можно провести даже в начале ноября.

Трещины на деревьях нужно обязательно закрыть. Если этого не сделать, внутрь дерева попадет лишняя влага и вызовет процесс гниения, а еще трещины становятся местом проникновения внутрь различных инфекций, спор грибов.

Чем обрабатывать трещины в коре деревьев

Неглубокие трещины защищают садовым варом. Это специальная смесь из нескольких компонентов для обработки срезов и спилов дерева. Он должен быть в меру пластичным и хорошо крепиться к дереву.

В случае серьезных повреждений коры необходимо установить пломбы. Для этого используют цемент или монтажную пену.

Для обработки трещин ни в коем случае нельзя использовать навоз и глину. В них содержатся микроорганизмы, вызывающие болезни. К тому же они не могут защитить дерево от влаги и гниения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как наносить побелку на деревья в саду. Оказывается, многие дачники делают это не совсем верно.