Разложите в салоне один продукт из кухни: как избавиться от высокой влажности в авто

Если не избавиться от сырости, в авто может появиться неприятный запах и плесень

О проблеме с высокой влажностью в автомобиле чаще всего можно узнать по запотевшим стеклам и неприятному затхлому запаху. Особенно актуальной она становится осенью и зимой. Есть несколько простых решений этой проблемы.

Чтобы предотвратить чрезмерное скопление влаги в автомобиле, запомните несколько правил. Прежде всего, не садитесь за руль в мокрой верхней одежде, пишет Kobieta. Прежде чем сесть в машину, рекомендуется положить влажную верхнюю одежду в багажник.

Также не забудьте стряхнуть снег и грязь с обуви. Влага часто просачивается через автомобильные коврики и впитывается в пол под ними. Если вы заметили, что коврики намокли, насыпьте на них несколько столовых ложек кошачьего наполнителя. Это средство быстро и эффективно поглощает влагу и поможет решить локальную проблему. Через несколько часов после нанесения средства тщательно пропылесосьте автомобиль.

Не менее хороший способ избавиться от влаги в автомобиле — положить в салон несколько тканевых мешочков с рисом. Лучше всего размещать пакеты на сиденьях и под ними. Благодаря этому вы забудете о запотевших окнах и неприятных запахах. Рис прекрасно впитывает влагу, но не забывайте время от времени его менять.

Весной также стоит постирать обивку автомобиля. Именно здесь скапливается больше всего влаги. Помните об этом, особенно в случае если вашему автомобилю много лет. Глубокая чистка еще и освежит салон авто.

Также проверьте состояние салонного фильтра. Изношенный элемент оказывает существенное влияние на скопление влаги внутри автомобиля.

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