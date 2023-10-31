Холодильники Haier: на что обратить внимание при выборе

Современные холодильники предлагают широкий функционал и модельный ряд. На что обратить внимание при выборе? Разберем на примере холодильников бренда Haier.

1. Размер и объем – важные параметры выбора

Размер холодильника – один из ключевых факторов выбора. От него зависит, где будет размещаться холодильник, и в какую сторону будут открываться дверцы.

Важно: у большинства холодильников есть опция перевешивания дверцы.

Холодильники Haier оснащены новой технологией изоляции, благодаря чему производителю удалось значительно уменьшить толщину стенок и расширить полезный объем холодильника. Так, в моделях холодильников Haier шириной 60 см полезный объем составляет до 330 л. А объем холодильников Side-by-Side достигает 514 л.

Ознакомиться с ассортиментом холодильников Haier можно по ссылке.

2. Компрессор – "сердце" холодильника

Существует 2 типа компрессоров: линейный и инверторный.

Линейный работает в цикличном режиме включения и выключения. После снижения температуры он отключается, потом запускается.

Инверторный работает без остановок, в режиме поддержания температуры.

Холодильники Haier оснащены инверторным компрессором Dual Inverter, преимуществами которого являются экономичное потребление электроэнергии, низкий уровень шума, поддержание стабильной температуры и долговечность. Гарантия на компрессоры холодильников Haier – 15 лет.

3. Дизайн холодильника: на что обратить внимание?

Haier предлагает широкий выбор холодильников:

двухдверные, в которых холодильная и морозильная камеры имеют отдельное пространство. К двухкамерным холодильникам также можно отнести Side-By-Side модели;

многодверные холодильники, которые предлагают различные комбинации доступа к холодильной и морозильной камерам.

Относительно новая категория холодильников для украинского рынка – трехдверные модели, в которых в морозильной камере на металлических полозьях установлены два ящика. Ящики выдвигаются на 90% своей глубины. Такая конструкция позволяет во время пользования экономить холодный воздух и снижает потребление электроэнергии на 30%, по сравнению с другими моделями.

Haier предлагает широкий ассортимент трехдверных холодильников со стильным дизайном и дополнительными функциями (диспенсер, генератор льда, антибактериальная система АВТ).

4. Дополнительные функции

Холодильники Haier предлагают функции, которые могут продлить жизнь продуктов:

зона Humidity Zone с оптимальной влажностью для хранения фруктов и овощей

с оптимальной влажностью для хранения фруктов и овощей ящик Dry Zone с низким уровнем влаги для идеального хранения мяса, рыбы и молочных продуктов

с низким уровнем влаги для идеального хранения мяса, рыбы и молочных продуктов система охлаждения No Frost

светодиодное освещение Daylight для равномерного освещения всего пространства

для равномерного освещения всего пространства антибактериальная система ABT (Antibacterial Treatment) для борьбы с бактериями.

Уже 14 лет Haier – неизменный лидер на рынке бытовой техники. Бренд предлагает функциональные и современные продукты для повседневной жизни, главная особенность которых – инновационность и высокое качество.