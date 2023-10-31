Зимние лайфхаки: как высушить промокшую обувь, если дома отключили свет

Существует три надежных способа

Чем ближе к зиме, тем чаще появляются сообщения о возможных блэкаутах в Украине. А значит, нужно к ним подготовится. Мы уже рассказывали, как утеплить ноги на зиму, а сегодня делимся лайфхаками, как высушить уже промокшую обувь, особенно, если в доме нет света.

Как оказалось, высушить обувь после осенней или зимней прогулки можно с помощью подручных средств, пишет Styler. И для этого совсем не обязательно использовать электрические сушки.

Бумажные полотенца

Простой способ просушить промокшие ботинки — это напихать внутрь бумаги. Раньше это делали с помощью смятых газет, сейчас можно использовать бесцветные бумажные полотенца. Они впитают влагу, которая накопилась в обуви. Как только заметите, что бумажные полотенца намокли, смените их на сухие внутри обуви.

Горячая соль

Этот лайфхак может высушить обувь даже быстрее, чем бумажные полотенца. Нужно нагреть обычную поваренную соль на сковородке, насыпать ее в плотный носок и засунуть в каждый мокрый ботинок. Соль впитает влагу, а тепло от нее поможет быстро высушить промокшую обувь.

С помощью силикагеля

Покупая новую обувь, вы могли видеть в коробке пакетики с силикагелем. Это специальное средство, которое впитывает лишнюю влагу. Разложите эти пакетики внутрь обуви, не распечатывая, и оставьте на несколько часов при комнатной температуре. Потом сами пакетики можно подсушить на батареи и использовать заново.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего не нужно делать при сушке обуви. Полезные подсказки, которые реально работают.