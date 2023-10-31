Нестандартный подход: чем утеплить осеннюю или зимнюю обувь

Подойдет для любого вида обуви

Осень неустанно мчится к концу и скоро на улице будут морозы и снег. Поэтому самое время позаботиться о том, чтобы все необходимое было дома в случае блекаута, а также сделать правильный выбор зимней одежды.

Кроме того, если хочется, чтобы зимой было тепло ногам, следует утеплить обувь. Как говорится на сайте Ukr.media, в очень холодное время года не очень поможет меховая стелька или шерстяные носки.

Что понадобится для этой "операции"

Для утепления зимней обуви лучше всего подойдут специальные стельки из фольги, которые можно купить или сделать самостоятельно. Эта фольга предназначена для утепления стен и отображения тепла от батарей.

для трафарета возьмите стельку из обуви, обведите ее и вырежьте;

сделать в ней несколько отверстий диаметром не более 5 мм. Это нужно для того, чтобы ноги не прели в обуви;

готовую стельку положить на низ обуви, а сверху на нее старую;

можно надевать.

Теперь ноги будут теплыми даже во время самой холодной зимы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно быстро и нестандартно согреться в холодное время года.