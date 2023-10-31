Как связаны куриное яйцо и кожаное изделие? Наверняка вы не знали об этом лайфхаке

Если за кожаной курткой правильно ухаживать, она всегда будет как новая

Многие любят носить кожаные изделия и при правильном уходе они могут оставаться как будто бы новыми многие годы. Обычно для ухода за такой одеждой используют специальные средства.

Однако можно воспользоваться и "бабушкиными методами", чтобы отполировать натуральную кожу. Речь идет о куриных яйцах, информируют "Белновости".

Как привести в порядок кожаные изделия с помощью куриного яйца

Так, для процедуры понадобится не целое яйцо, а его сырой белок. Необходимо отделить его от желтка и слегка взбить. После этого распределить средство по чистой натуральной ткани.

Далее необходимо этой тканью обработать поверхность кожаного изделия, как будто бы полируя его. После обработки необходимо протереть кожу другой натуральной тканью, смоченной водой. Такой метод можно смело применять на регулярной основе.

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