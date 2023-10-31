Чем опрыскать розы в ноябре, чтобы отпугнуть вредителей: иначе цветам конец

В конце осени уделите розам особое внимание

До наступления морозов дачники продолжают уход за розами, не забывая о полезных подкормках. Не менее важно позаботиться о защите цветов от вредителей.

Розы могут стать добычей паутинного клеща, но правильная обработка растения решит проблему. Об этом пишет Express.

Так, поздней осенью кусты роз часто атакуют вредители. Одним из распространенных паразитов является паутинный клещ. Эти нежелательные на участке гости быстро размножаются и вредят цветам, чаще всего селятся на листьях и даже могут вить паутину. К счастью, правильные шаги помогут садоводам отпугнуть вредных клещей.

Существует несколько растительных экстрактов, которые помогут в борьбе с паутинными клещами. Опытные дачники рекомендуют использовать селективные материалы, предпочтительно инсектицидное мыло или инсектицидное масло.

Кроме того, для отпугивания паутинных клещей распыляйте на розы экстракт чеснока, гвоздичное масло, мятное масло, масло розмарина и масло корицы. Необходимо опрыскивать кусты раз в две недели в течение ноября.

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