В комнате сразу станет теплее: простой, но действенный трюк с батареями (видео)

Радиатор может отдавать больше тепла, просто сделайте это

С приближением зимы многие задумываются об утеплении дома. Даже небольшая хитрость с батареями поможет сохранять приемлемый температурный режим в ваших комнатах.

Чтобы радиатор отдавал все тепло в комнату, воспользуйтесь популярным в сети лайфхаком. Ролик с необычным трюком разместил блог @the.cosyclub в TikTok.

Так, для эффективного метода понадобится фольга. С помощью этого подручного материала вы сможете решить проблему с холодом в доме. Фольга поможет сделать так, чтобы тепло, отдаваемое батареей, не рассеивалась, а оставалось в помещении.

Лайфхак с радиатором и фольгой

Чтобы в комнате стало теплее, добавьте за батарею слой фольги. Для этого автор ролика отрезает лист фольги, оборачиваем им картон и затем помещает между стеной и радиатором. Отметим, что блестящая сторона должна остаться снаружи. Часть фольги, как показано в видео, находиться над батареей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для утепления дома решающую роль играют окна. Простые способы помогут изолировать от холода и сквозняков пластиковые окна. Кроме того, вы всегда можете воспользоваться зимой качественным обогревателем.