Как избавиться от накипи в чайнике: о способах с рассолом и газировкой знают не все

Отмыть чайник от накипи поможет кола и рассол

Отмыть чайник от накипи можно не только с помощью уксуса. В этом также отлично поможет обычный рассол или кола.

Эти жидкости отлично справляются с проблемой, а после очистки чайник снова станет, как новый. Хитростями с нами поделились на портале "Белновости".

Как отмыть чайник от накипи

Рассол

Эту жидкость можно использовать не только в рецептах. Она также может оказать помощь в борьбе с накипью. Для этого рассол необходимо налить в чайник, включить его и довести жидкость до кипения. Оставить чайник до полного остывания рассола. После этого рассол нужно слить, хорошо вымыть чайник изнутри, закипятить в нем чистую воду, которую также потом слить. Далее чайником можно пользоваться, как обычно.

Кока-кола

Этот напиток используют для очистки сантехники или в борьбе с засорами. Кола также отлично чистит от накипи. Для этого нужно налить пол литра напитка в чайник, закипятить его и оставить остыть. От накипи не останется и следа.

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