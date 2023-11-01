Как избавиться от накипи в чайнике: о способах с рассолом и газировкой знают не все
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Отмыть чайник от накипи поможет кола и рассол
Отмыть чайник от накипи можно не только с помощью уксуса. В этом также отлично поможет обычный рассол или кола.
Эти жидкости отлично справляются с проблемой, а после очистки чайник снова станет, как новый. Хитростями с нами поделились на портале "Белновости".
Как отмыть чайник от накипи
Рассол
Эту жидкость можно использовать не только в рецептах. Она также может оказать помощь в борьбе с накипью. Для этого рассол необходимо налить в чайник, включить его и довести жидкость до кипения. Оставить чайник до полного остывания рассола. После этого рассол нужно слить, хорошо вымыть чайник изнутри, закипятить в нем чистую воду, которую также потом слить. Далее чайником можно пользоваться, как обычно.
Кока-кола
Этот напиток используют для очистки сантехники или в борьбе с засорами. Кола также отлично чистит от накипи. Для этого нужно налить пол литра напитка в чайник, закипятить его и оставить остыть. От накипи не останется и следа.
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