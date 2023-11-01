Сделать из теплого одеяла спальный мешок или халат: согревающие лайфхаки для зимы

Можно использовать плед или покрывало

Теплое зимнее одеяло – важная часть полноценного сна и отдыха в холодное время года. Почти каждый может вспомнить то неприятное чувство, когда приходится теплую кроватку покидать. Однако есть простой способ, как можно не прощаться с теплым одеялом, даже во время домашних дел. Отметим, что такой способ подходит для нетолстых вариантов или обычных пледов. Также можно сделать из одеяла настоящий спальный мешок, что может быть актуально при выключении отопления.

Британский канал Forrester Bushcraft на YouTube посвящен особенностям выживания в дикой природе. Автор подготовил 10 способов использования одеяла, однако понадобиться в квартире могут только два – спальный мешок из одеяла и теплый плащ.

Для того чтобы сделать теплый плащ, автору понадобилось два камушка, веревочка и ремень (кроме самого одеяла). Дома заменить застежку из камешков и веревки могут обычные биндеры или прищепки. Одеяло нужно накинуть на голову, сделав капюшон, закрепить под шеей. Для того чтобы оно лучше грела спину и не спадало по полу его прижимают к талии поясом.

Что же до того как сложить одеяло для того, чтобы оно стало хорошим спальным мешком, то нужно положить его ромбом и уложить как конверт с напуском. Получится что-то похожее на пеленание ребенка.

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