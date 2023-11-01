Во время блэкаута: как сохранить низкую температуру в холодильнике

Потребуется банальный ингредиент

Во время зимнего периода в Украине есть шанс, что большинство населения может остаться без света. Когда энергоснабжение не возобновляется более суток, а холода в холодильнике уже нет, некоторых людей могут спасти балконы.

Чтобы низкая температура подольше оставалась в холодильнике, нужно соблюдать несколько правил после отключения света. О них пишут на сайте "Дивогляд".

В первую очередь нужно прочесть в характеристиках, сколько холодильник и морозильная камера могут сохранять холод. Пока новые модели техники обеспечивают более 20 часов холода в холодильнике и 1 сутки — морозильной камере.

Для продуктов, хранящихся в холодильнике, оптимальная температура составляет 4 градуса тепла или ниже, а в морозильной камере — от 0 °C.

Какие есть правила, чтобы подольше задержать тепло в холодильнике

Не открывайте холодильник и морозилку без необходимости – не впускайте внутрь тепло;

Просмотрите продукты, которые у вас хранятся, и избавьтесь от тех, которые уже начали портиться;

Если света нет давно, проверьте температуру в холодильнике термометром. Если она выше 4°C, продукты могут испортиться.

Как подольше сохранить пищевые продукты

Заморозьте контейнеры с водой. Они сохраняют в холодильнике нужную температуру еще несколько часов после отключения света;

Они сохраняют в холодильнике нужную температуру еще несколько часов после отключения света; Купите блочный или сухой лед. Положите его в холодильник и морозилку, когда выключат свет. Таким образом, еще около 4 часов можно не беспокоиться через продукты в холодильнике и более суток – в морозилке;

Положите его в холодильник и морозилку, когда выключат свет. Таким образом, еще около 4 часов можно не беспокоиться через продукты в холодильнике и более суток – в морозилке; Если света нет более 5 часов, поместите лед или замороженную в бутылках воду из морозилки в холодильник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о каких 9 вещах нужно сделать еще до наступления мороза.