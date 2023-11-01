За сжигание можно получить штраф: что сделать с опавшими листьями на даче

Украинцам посоветовали, что сделать с опавшей листвой

Осенью украинцы привыкли сжигать опавшие листья, сухую траву и кустарники. Однако, эта вредная привычка может не только навредить окружающей среде, но и привести к штрафам.

Как пишет "Телеграф", экологи уже много лет призывают украинцев отказаться от варварской привычки сжигать сухостой осенью. А в последние годы гражданам пригрозили штрафами за такие костры. Теперь же, во время военного положения в Украине сжигание листьев могут приравнять к диверсии и даже посадить в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.

Штрафы за сжигание сухостоя:

для граждан – от 3060 грн до 6120 грн;

для должностных лиц – от 15300 грн до 21420 грн.

Что делать с опавшими листьями и сухой травой на своем участке

Украинцам рекомендуют отказаться от сжигания листьев и сухостоя, взамен предлагая альтернативу — делать компост, который потом станет хорошим удобрение для грядок.

Просто выкопайте яму на своем участке, сложите слоями опавшие листья, сухостой, сухую траву, зеленые растения и органические отходы. За 3-4 месяца все это превратится в компост, который подходит для удобрения клумб или грядок на огороде.

Ранее "Телеграф" рассказывал про три способа с пользой избавиться от опавших листьев. Не выбрасывайте, и не сжигайте сухостой и опавшие листья.