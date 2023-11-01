Подружиться не смогут: какие два плодовых дерева нельзя сажать рядом

Урожая яблок и груш не будет, если сделать культуры соседями

Выбор соседа по грядке очень важен. Даже плодовые деревья могут не ужиться в близости друг с другом.

Опытные дачники не рекомендуют сажать рядом яблоню и грушу. Советом поделился Телеграм-канал "Садовник".

Можно ли размещать яблоню возле груши на участке? Хотя часто садоводы выделяют популярным плодовым деревьям место рядом, лучше отказаться от такого соседства. Стоит помнить, что у яблони очень мощная корневая система, ее корни могут вплетаться в корни груши и таким образом угнетать рост и развитие дерева.

Что делать, если вы хотите выращивать и яблони, и груши? Отличным решением станет размещение деревьев не менее чем на 4 метрах друг от друга. Стоит признать, что для яблони груша станет удачным соседом. Груша благоприятно влияет на плодоношение яблони, ее корневая система выделяет полезные вещества, необходимые для формирования яблок. Именно поэтому в вашем саду груша может отставать в развитии, а яблоня давать роскошный урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие плодовые деревья обязательно обрезают осенью. Стоит успеть выполнить простую манипуляцию до наступления зимних морозов.