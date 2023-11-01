Согреетесь быстро в самый жуткий мороз: из чего сделать грелку (видео)

Для создания грелки вам потребуются только подручные материалы

Холод в жилище – главная проблема зимнего сезона. В случае, если в вашем доме не будет отопления, стоит воспользоваться альтернативными источниками тепла, к примеру, грелками.

Если вы не готовы тратить деньги, то можете сделать грелку в домашних условиях. Все необходимое найдется под рукой, уверяет блог @the.cosyclub в TikTok.

Так, грелка может выручить в холодный вечер или в случае экстренного отключения отопления. С помощью нехитрого устройства вы легко согреетесь, да и заснуть в промерзшей комнате с чем-то теплым под боком будет намного проще.

Автор ролика показывает, из чего сделать грелку своими руками. Блогер предлагает использовать старый носок. В качестве наполнения подойдет обычный рис.

Как сделать грелку из подручных материалов:

Натяните носок на стакан, так будет удобнее изготавливать грелку. Всыпьте рис или другую крупу. Завяжите носок на узел – самодельная грелка готова. Разогрейте импровизированную грелку в микроволновой печи. После этого используйте грелку, как вам удобно.

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