Укр

Согреетесь быстро в самый жуткий мороз: из чего сделать грелку (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Самодельная грелка выручит будущей зимой Новость обновлена 01 ноября 2023, 19:28
Самодельная грелка выручит будущей зимой. Фото Freepik

Для создания грелки вам потребуются только подручные материалы

Холод в жилище – главная проблема зимнего сезона. В случае, если в вашем доме не будет отопления, стоит воспользоваться альтернативными источниками тепла, к примеру, грелками.

Если вы не готовы тратить деньги, то можете сделать грелку в домашних условиях. Все необходимое найдется под рукой, уверяет блог @the.cosyclub в TikTok.

Так, грелка может выручить в холодный вечер или в случае экстренного отключения отопления. С помощью нехитрого устройства вы легко согреетесь, да и заснуть в промерзшей комнате с чем-то теплым под боком будет намного проще.

Автор ролика показывает, из чего сделать грелку своими руками. Блогер предлагает использовать старый носок. В качестве наполнения подойдет обычный рис.

Как сделать грелку из подручных материалов:

  1. Натяните носок на стакан, так будет удобнее изготавливать грелку.
  2. Всыпьте рис или другую крупу.
  3. Завяжите носок на узел – самодельная грелка готова.
  4. Разогрейте импровизированную грелку в микроволновой печи. После этого используйте грелку, как вам удобно.

Ранее "Телеграф" делился другими полезными зимними лайфхаками. С помощью трюка с фольгой и радиатором вы повысите температуру в комнате, а популярный в сети хак поможет изолировать окна от сквозняков.

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#Грелка #Лайфхак