Почему не стоит выбрасывать луковую шелуху: неожиданное применение

Этот натуральный продукт имеет много полезных применений

Лук – едва ли не самый популярный овощ. Его добавляют в супы, делают из него зажарку к мясу, пекут пироги и даже едят сырым или маринованным.

При этом луковую шелуху хозяйки обычно выкидывают, и зря. Ведь ей можно много куда применить, информируют "Белновости".

Как можно использовать луковую шелуху

Так, наиболее часто используют шелуху, о чем знают многие, во время варки бульонов, для придания ему красивого золотистого цвета. Также с помощью луковой шелухи делают натуральный краситель для куриных яиц на Пасху.

Кроме того, запаренная луковая шелуха – это отличное природное средство для избавления от кожного зуда. Для этого нужно запарить горсть шелухи и охлажденным средством обработать зудящее место.

В то же время, луковая шелуха – настоящая находка для садоводов или любителей комнатных растений. Это отличный компонент компоста. Также, на ее основе, готовят средства против многих вредителей и подкормки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с помощью луковой шелухи можно избавится от гусениц на капусте. Она имеет очень выраженный луковой аромат, которого не переносят многие вредители.