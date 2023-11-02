Одежда не будет вонять затхлым: как сушить вещи осенью и зимой

Низкие температуры и высокая влажность не благоприятствуют сушке белья

Затхлый запах чаще всего появляется при наличии плесени или грибка. Осенью и зимой он может проявляться на одежде, которая сушилась в помещении.

Поэтому в холодное время года многие задаются вопросом, как правильно сушить белье дома. Есть несколько решений, которые помогут предотвратить появление запаха сырости на одежде. Попробуйте одни из них.

Осушитель воздуха. Это умное решение, которое поможет избавиться от лишней влаги в помещении, что приведет к сокращению времени сушки белья. Одежда будет сохнуть намного легче, и влага не будет распространяться по всему помещению.

Стирайте меньше вещей, но чаще. Этот вариант может быть особо удобен для тех, кто живет в небольшой квартире. Просто уменьшите размер загрузки при стирке.

Откройте окна и обеспечьте достаточную вентиляцию. Влага беспрепятственно "уйдет" из помещения, и в квартиру попадет больше воздуха.

Поместите белье рядом с радиатором. Используйте тепло от радиатора, но не закрывайте его полностью. Это решение удачно, когда нужно высушить нижнее белье или носки.

Если ваша одежда все еще пахнет сыростью даже после сушки, это можно исправить простым способом. Поможет продукт, который очень часто используется в быту. Речь идет о белом уксусе.

Положите одежду обратно в стиральную машину и добавьте чашку горячего уксуса. Также добавьте порошок или гель для стирки. Установите цикл так, чтобы одежда стиралась в максимально горячей воде, согласно инструкциям на этикетке.

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