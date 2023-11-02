Не дайте своим цветам замерзнуть: простые советы опытных дачников по укрытию растений в горшках

Мороз и пронзительный ветер могут навредить вашим растениям

Какой будет зима — морозной и снежной или сухой и ветреной, при любой погоде есть риски для цветов. Растения открытого грунта можно защитить,подсыпав опилками.

Весной, приходя на участок, мы обычно обнаруживаем, что некоторые из наших любимцев все же пострадали от холода. В большей степени это касается горшечных цветов, ведь закрытая корневая система может легко промерзнуть, если ее не защитить дополнительно. Как это сделать знает gardeningknowhow.

Если зима обещает быть теплой (и без резких снижений температуры ниже 0), можно оставить горшки с растениями на улице, перенеся их в защищенное от ветра место. Растения в керамических горшках можно оставить на улице, если предварительно обернуть их в несколько слоев пузырчатой пленки, а почву присыпать измельченной корой или хвоей (слой — не менее 5 см). Поставьте все емкости рядом, более мелкие горшки — в середину, большие по краям. Можно положить вокруг мешки с соломой или опилками — это будет дополнительное утепление. Если температура воздуха будет подниматься выше 4-5 градусов тепла — не забывайте проверять, как там ваши подопечные — укрытые растения могут выпреть при плюсовой температуре.

Если же грядут морозы, горшки лучше перенести в помещение, где температура не опускается до 0 — гараж, сарай, подвал, утепленный балкон.Помните: свет нужен только древенистым вечнозеленым растениям, остальные могут зимовать в темноте.

Помните, что весной, прежде чем снимать утепление с горшков, нужно убедиться, что нет угрозы заморозков — растения в этот период особенно уязвимы. Ранее мы писали о том, как и чем подкормить осенью огород.