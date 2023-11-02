Кондиционер на обогрев: может ли он заменить отопление и до какого мороза работает

Кондиционер вместо системы отопления подойдет для мест с мягкой зимой

На зиму стоит позаботиться, чтобы в квартире и доме было тепло. Кроме разных лайфхаков по утеплению, может прийти кондиционер.

Отопление кондиционером чаще всего актуально в межсезонье и там, где нет доступа к стандартным типам отопления, например в МАФах. Температура на улице, когда можно использовать обычный кондиционер на обогрев, не должна быть ниже -5 градусов Цельсия. Обогрев при низшем морозе может обеспечить только инверторный кондиционер. Его можно использовать до –30 градусов.

Это такой тип кондиционера, обладающий функцией обратного цикла или тепловой насос. Это позволяет ему переключаться из режима охлаждения в режим обогрева и передавать тепло извне внутрь. Кондиционер, работающий только на охлаждение, не может обогреть помещение в сильные морозы.

Наличие такой функции должно быть указано в документах к технике. Обычно, если номер модели содержит буквы HP (для тепловой помпы) или RC (для обратного цикла), то ваш кондиционер может обогревать помещение зимой, однако это может указываться и в описании.

Определить это также можно взглянув на пульт – для круглогодичных устройств есть кнопка с опцией обогрева. В наружном виде инверторных кондиционеров также есть отличие – к внутреннему блоку есть две трубы.

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