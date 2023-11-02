Как выбрать термобелье на зиму – хитрости, о которых рассказали опытные туристы

Термобелье должно сохранять температуру тела и выводить влагу наружу

Зима бывает непредсказуемой в плане погодных условий — то мороз и солнце, а то ледяной ветер со снегом. К холодам необходимо подготовиться, ведь синоптики назвали даты грядущего похолодания.

Существует концепция трех слоев одежды, которой руководствуются все любители активного времяпрепровождения. Главное — вам должно быть комфортно при любой температуре и степени активности — как этого добиться рассказали gorgany.com.

Многие думают, что термобелье — согревающий элемент одежды, в котором не страшен любой мороз. Однако это заблуждение.Функциональное (или термо-) белье создано для поддержания комфортного для человека температурного режима и отвода влаги.

Как выбрать правильное термобелье

Выбирайте по составу материалов: бывает синтетическое, шерстяное и комбинированное белье — для разных температур.

Откажитесь от натуральных тканей (типа хлопка), поскольку они не отводят влагу, а накапливают ее, что приведет к переохлаждению. Исключение — термобелье премиум-класса из мериносовой шерсти, имеющее исключительные согревающие свойства.

Наиболее широко представлено на рынке синтетическое термобелье — из полипропилена, полиэстера или полиамида. Оно эластично, быстро сохнет, не впитывает влагу и доступно по цене. Из недостатков — нужна частая стирка. Выбирая синтетическое белье — обращайте внимание на производителя. Известные торговые марки используют только современные высокотехнологичные материалы.

Обратите внимание на зональность — многие производители используют ткани специального плетения в зонах повышенного потоотделения — если планируете заниматься спортом на улице, то такой тип белья — ваш выбор.

Если вам нужно подолгу находиться на улице — лучше выбрать шерстяное белье, которое будет хорошо греть.

Имейте в виду, что стирать функциональное белье необходимо после каждого использования, поэтому лучше иметь минимум два комплекта. А ранее мы рассказывали, как одеваются зимой в Финляндии.