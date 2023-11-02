Иначе сад не перезимует: как нужно обработать деревья и кустарники в ноябре

Чтобы плодовые деревья не пострадали от болезней и вредителей, важно дать им правильный уход

В ноябре у дачников все еще немало работы, так как нужно успеть подготовить плодовые деревья и ягодные кустарники к зиме. Чтобы ваши культуры пережили морозы и в будущем давали урожай, важно выполнить ряд работ.

Советами по уходу за садом в ноябре делится Телеграм-канал "Садовник". Успейте завершить обработку до наступления холода.

Обработка деревьев и кустарников осенью

Если осень была сухой, то в ноябре рекомендуется выполнить влагозарядный полив. Для этого дачники в несколько приемов поливают почву в приствольных кругах плодовых деревьев по периметру кроны. Помните, что почва должна впитать воду примерно до глубины 60-80 см.

Кроме того, ноябрь – отличное время для мульчирования почвы приствольных кругов. Для этого подойдет слой компоста или перепревшего навоза толщиной 6-8 см. такая манипуляция поможет растениям сохранять влагу и накапливать питательные элементы.

До декабря не забудьте убрать сухие плоды с деревьев и падалицу под их кронами. Многие об этом забывают, хотя так вы увеличиваете шансы на размножение болезней и вредителей.

Как обрабатывать плодовые деревья в ноябре? Во-первых, стволы взрослых деревьев и основание скелетных ветвей белят специальной побелкой (2,5 кг гашеной извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса на 5 л воды) или магазинной садовой краской. Некоторые садоводы добавляют в побелку карбофос (достаточно 30 мл на 5-литровый объем): это помогает отпугнуть от деревьев грызунов.

На ноябрь выпадет последняя обработка кроны деревьев и кустарников от болезней. Манипуляцию следует проводить, когда листья полностью опали. Дачникам нужно опрыскивать крону 5-процентным раствором мочевины (карбамида) (500 г на 10 л воды) или 3-процентным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Важно, чтобы в это время на улице было сухо и пока еще сохранялся небольшой "плюс".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что осенью дачники обрезают плодовые деревья. Некоторые культуры особенно нуждаются в этом.