Дешевый способ утеплить окна на зиму: понадобится всего один рулон пупырчастой пленки

Простой лайфхак для украинцев на зиму

Скоро зима, а значит настало время позаботится об утеплении окон на холодный период. Особенно актуальна эта тема для украинцев, зима во время войны для нас может быть очень непростой, учитывая возможные блэкауты, которые могут повторится и в этом сезоне.

Как оказалось, есть простой и дешевый способ утеплить окна на зиму, чтобы тепло не уходило из квартиры в сильные морозы. Тик-токер под ником Джей Ди показал на видео, как можно утеплить окна с помощью пупырчастой пленки.

Утепляем окна на зиму

Все что вам понадобится для утепления окон — рулон пупырчастой пленки и мыльный раствор. Перед началом утепления лучше всего тщательно помыть окна и вытереть насухо. Теперь распылите мыльный раствор на на стекла и наклейте поверх пупырчастую пленку по размеру стекла.

Пленка создаст изоляционный шар и будет удерживать тепло в квартире, при этом не пропуская холод снаружи. Примечательно, что пупырчастая пленка будет пропускать достаточно дневного света в ваше жилище.

Цена вопроса

Такой способ весьма дешевый, ведь пупырчастая пленка в строительных магазинах стоит не дорого. Также ее можно заказать в онлайн-магазинах, не выходя из дома. Так, примерная стоимость 50-метрового рулона стартует от 150 гривен. А такого количества хватит на все окна даже в большом доме или квартире, где много окон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно утеплять пластиковые окна в доме. Простые способы сохранить тепло в квартире.