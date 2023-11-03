Обратите внимание на три вещи: как выбрать качественный майонез

Майонез является готовым соусом, который подходит практически для всех блюд

Некоторые хозяйки считают майонез вредным, однако многие добавляют его в выпечку или используют во время приготовления салатов. Безусловно, лучше всего употреблять домашний майонез.

Однако, если нет возможности его приготовить, необходимо обращать внимание на состав и консистенцию в магазине. Как правильно выбрать майонез, информируют "Белновости".

Как выбрать вкусный майонез

Прежде всего необходимо запомнить ингредиенты, из которых состоит классический соус. Это — растительное масло, горчичный порошок, яичный порошок, уксус и лимонная кислота. На их наличие и стоит обращать в магазине.

Главными составляющими при этом должны быть растительное масло, вода и желток. Стоит отметить, что количество яйцепродуктов должно быть не менее 1%, а сам майонез должен иметь жирность не менее 50%, иначе это уже будет майонезным соусом.

Стоит обратить внимание на консистенцию и цвет – майонез должен быть однородным, густым, как сметана и без крупинок.

При этом цвет не должен быть слишком желтым – это говорит о наличии красителей. Также, в соусе не должно быть пузырей.

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