Колючий свитер станет мягким: проверните простой трюк с молоком

Простейший способ сделать свитер приятным к телу

Осень в самом разгаре, а значит, теплые, толстые свитера уже присутствуют в гардеробах. Они не только обеспечивают комфорт и удобство в холодные дни, но и могут быть стильной изюминкой образа.

Будь то модель оверсайз, водолазка, или кардиган, все эти шерстяные вещи может объединять один признак — колючесть. Поэтому независимо от модели свитера нужно знать, как за ним правильно ухаживать. Стирать при правильной температуре – это одно, но не менее важна и подготовка вещи к стирке.

Одежда, которая целый год лежала в шкафу, может показаться грубой и неприятной на ощупь. Даже после стирки свитера все равно "кусают" тело, заставляя нас чувствовать себя некомфортно. Сделать свитер мягче можно с помощью обычных продуктов.

Налейте в таз 2 литра теплой воды и 250 мл молока и тщательно перемешайте. Поместите свитер в таз так, чтобы он полностью погрузился в раствор. Оставьте на 30 минут и постирайте в стиральной машине. Молоко можно заменить кефиром или натуральным йогуртом.

Если дома нет молока, воспользуйтесь обычным кондиционером для волос, чтобы смягчить свитер. Налейте в таз литр воды и добавьте 50 мл кондиционера. Перемешайте и замочите свитер на полчаса. По истечении этого времени прополощите вещь в чистой воде, отожмите и положите на сушилку на толстое полотенце. Свитер должен высохнуть при комнатной температуре.

Также можно воспользоваться морозилкой. Положите свитер в полиэтиленовый пакет, завяжите его и положите на ночь в морозилку. Утром свитер будет мягким и приятным на ощупь.

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