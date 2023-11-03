Пластырь, войлок, наклейки и песок: как и что используют, чтобы обувь не скользила

Такая защита держится на обуви от суток до нескольких недель

Одной из неприятностей зимней и осенней погоды является слякоть и гололед. Чтобы не скользить, на обувь мастера накладывают специальные профилактические наклейки из каучука или полиуретана. Но бывает так, что сделать обувь не скользящей надо срочно.

"Телеграф" собрал интересные советы, как это сделать и при этом не навредить внешнему виду обуви. Большинство этих способов временны или обратимы в отличие от способа вкручивания шурупов в подошву.

Лейкопластырь

Рулонный тканевый лейкопластырь небольшими кусочками распределен по подошве и наклеенный крест крест-накрест поможет не скользить. Подходит только для сухой погоды – во влагу отклеивается гораздо быстрее. Наклеивать нужно на сухую чистую обувь.

Шерсть

Кусочки войлока (войлока) можно наклеить даже на обычный ПВА. На сухую и чистую подошву наносят клей, а сверху клеят небольшие кусочки войлока. Также актуален для более сухой и морозной зимы, ведь кусочки отклеиваются. Подобным способом можно клеить кусочки наждачной бумаги.

Клей и абразивы

С помощью клея ПВА или более прочного варианта – супер-клея наносят узор на сухую и чистую подошву обуви. Пока клей не застыл, посыпают песком или солью. Впоследствии нужно дождаться высыхания клея и своеобразный самодельный протектор готов, однако он держится примерно 1-2 недели.

Носки

Если вы не боитесь показаться забавным, этот метод вам подойдет. Хлопковые носки надеваются сверху обуви.

Сырой картофель

Этот способ относится к народным. Подошву натирают сырым картофелем. Этот способ одноразовый и не подходит, если вам нужно пройти очень большое расстояние.

Если самостоятельно делать протектор или наклеивать лейкопластырь не хочется, есть специальные продающиеся в магазинах наклейки для обуви, а также ледоступы и резиновые накладки для обуви с конструкцией для крепления. Их можно надевать на разные виды обуви, которые вы носите зимой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как максимально защитить шею и голову в мороз и ветер. Для этого лучше подойдет не шарф. Бафф или балаклава обеспечит больший уровень защиты, их следует совмещать с шапкой.