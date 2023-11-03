В доме станет намного теплее: простой трюк, для которого ничего не потребуется (видео)

Небольшая перестановка в комнате может существенно повысить температуру

Чем ближе зима, тем важнее утеплить квартиру или дом. Иногда даже небольшая корректировка в комнате поможет добиться более комфортного температурного режима.

Чтобы в доме потеплело, устройте перестановку. Звучит просто, но лайфхак действительно работает, уверяет блог @the.cosyclub в TikTok.

Так, автор ролика раскрывает секрет, который позволяет ей сохранять тепло в жилище. Многие не обращают внимание на то, как плотно к батареям стоят диваны, шкафы, кровати и тумбы. Однако, как оказалось, простая перестановка поможет сделать так, чтобы в помещениях потеплело.

Блогер отмечает, что важно оставить пространство между радиаторами и мебелью. Не нужно отодвигать все предметы к центру комнаты, ведь даже небольшой промежуток может иметь значение. Если вы расположите мебель на расстоянии от батареи, то тепло не будет поглощаться, а равномерно распределиться и позволить повысить температуру в комнате.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других трюках, которые станут находкой во время холодного сезона. Вы можете изолировать от сквозняков окна необычным способом (с помощью губки для мытья посуды) или утеплить входную дверь своими руками.